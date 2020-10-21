У ніч проти 22 жовтня можна буде побачити падіння метеорів з комети Галлея. Місяць буде тьмяним, тому явище буде помітнішим. Яскраві смуги на небі жителі північної півкулі зможуть бачити до початку листопада.

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Комету Галлею не видно з Землі, але вона залишає за собою слід з метеорів.

Астрономи зазначають, що є два способи побачити метеори. Перший – знайти місце, де хоча б годину можна спостерігати за небом.

Другий – дивитися у частину неба, яка вища за сузір’я Оріона. Найголовніше, аби чітко все побачити, треба знайти місце з невеликим світловим забрудненням.

– Людському оку потрібен час, щоб пристосуватися до нічного неба, і яскраве світло може порушити тренування очей, необхідне для виявлення більш тьмяних метеорів, – радять астрономи.

Керівник Управління з навколишнього середовища метеороїдів NASA Білл Кук стверджує, що людина може побачити близько 10-20 метеорів на годину.

NASA планує зібрати зразки ґрунту астероїда Бенну

У NASA повідомили, що космічний корабель OSIRIS-Rеx цього тижня спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну.

У разі невдалої спроби OSIRIS-Rеx повторить операцію.

На Землі матеріали очікують у 2023 році.

Джерело: Space.com.

Фото: Dreamstime