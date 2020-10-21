PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Космос

Зорепад Оріоніди: вночі можна побачити метеори комети Галлея

У ніч проти 22 жовтня можна буде побачити падіння метеорів з комети Галлея. Місяць буде тьмяним, тому явище буде помітнішим. Яскраві смуги на небі жителі північної півкулі зможуть бачити до початку листопада.

Читайте: За дві хвилини до старту: NASA скасувало запуск ракети-носія до МКС

Комету Галлею не видно з Землі, але вона залишає за собою слід з метеорів.

Астрономи зазначають, що є два способи побачити метеори. Перший – знайти місце, де хоча б годину можна спостерігати за небом.

Другий – дивитися у частину неба, яка вища за сузір’я Оріона. Найголовніше, аби чітко все побачити, треба знайти місце з невеликим світловим забрудненням.

– Людському оку потрібен час, щоб пристосуватися до нічного неба, і яскраве світло може порушити тренування очей, необхідне для виявлення більш тьмяних метеорів, – радять астрономи.

Керівник Управління з навколишнього середовища метеороїдів NASA Білл Кук стверджує, що людина може побачити близько 10-20 метеорів на годину.

NASA планує зібрати зразки ґрунту астероїда Бенну

У NASA повідомили, що космічний корабель OSIRIS-Rеx цього тижня спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну.

У разі невдалої спроби OSIRIS-Rеx повторить операцію.

На Землі матеріали очікують у 2023 році.

Джерело: Space.com.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка