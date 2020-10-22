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Факти / Світ / Росія

Депутат, який брав участь у випробуванні російської вакцини, підчепив коронавірус

Російський депутат, заступник керівника фракції Справедлива Росія в Держдумі, Валерій Гартунг заявив 21 жовтня в Facebook про позитивний результат на Covid-19, хоча у нього немає симптомів хвороби.

Гартунг – один із 40 тис. осіб, які брали участь у III стадії випробувань російської вакцини Sputnik V.

Російський депутат стверджує, що отримав два уколи, після яких у нього не було жодних побічних ефектів. Тому він допускає, що міг і не отримати вакцину взагалі.

– Тепер у мене позитивний результат, а це означає, що я точно отримав плацебо, – повідомив Гартунг.

Як відомо, чверть усіх учасників дослідження насправді не отримали вакцину – стандартна практика під час випробувань вакцин, призначена для вимірювання ефективності продукту в створенні імунітету.

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Перша зареєстрована вакцина від Covid-19

Препарат Sputnik V формально став першою зареєстрованою вакциною від Covid-19.

Росія оголосила про її реєстрацію в середині серпня, не дочекавшись результатів клінічних випробувань.

Під час своєї заяви президент РФ Володимир Путін повідомив, що одній із його дочок зробили щеплення.

У наукових колах озвучуються серйозні сумніви в ефективності російської вакцини від коронавірусу.

Фото: МОЗ РФ

Джерело: РБК

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