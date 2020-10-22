Станом на 22 жовтня коронавірусом у світі інфікувалися ще 423 819 жителів планети. За даними ВООЗ, це добовий антирекорд з початку пандемії Covid-19.

Загалом інфікувалися уже 41 104 946 людей, з яких 1 128 325 – померли від ускладнень, зокрема 6 424 – за останню добу.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Європі – 193 831 пацієнт.

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Коронавірус у світі 22 жовтня

Статистика коронавірусу в світі Університету Джонса Хопкінса відрізняється від статистики ВООЗ.

За його даними, за останню добу захворіли майже 400 тис. осіб, а загалом – 41 148 042.

Водночас помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

В Україні за день захворіли 7 053 осіб. І це теж добовий антирекорд.

Джерело: WHO