У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За добу ще майже 400 тис. людей заразилися Covid-19, загалом 41 148 042 випадків.
Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.
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Найбільше заражень:
- США – 8 333 5917;
- Індія – 7 651 107;
- Бразилія -5 298 772;
- Росія – 1 438 219;
- Аргентина – 1 037 325.
Україна у цьому антирейтингу між Пакистаном та Ізраїлем на 24 місці.
Де найвища смертність від Covid-19:
- США – 222 063;
- Бразилія – 155 403;
- Індія – 115 914;
- Мексика – 87 415;
- Велика Британія – 44 248.
Найбільше одужало:
- Індія – 6 795 103;
- Бразилія – 4 526 393;
- США – 3 323 354;
- Росія – 1 091 264;
- Колумбія – 884 895.
Коронавірус у світі 21 жовтня
За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 41 040 619 жителів планети.
З них 1 129 591 пацієнт пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією. Одужало 30 625 859 людей.