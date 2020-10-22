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Факти / Світ

Одужало 28 млн людей – коронавірус у світі 22 жовтня

У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За добу ще майже 400 тис. людей заразилися Covid-19, загалом 41 148 042 випадків.

Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Найбільше заражень:

  • США – 8 333 5917;
  • Індія – 7 651 107;
  • Бразилія -5 298 772;
  • Росія – 1 438 219;
  • Аргентина – 1 037 325.

Україна у цьому антирейтингу між Пакистаном та Ізраїлем на 24 місці.

Де найвища смертність від Covid-19:

  • США – 222 063;
  • Бразилія – 155 403;
  • Індія – 115 914;
  • Мексика – 87 415;
  • Велика Британія – 44 248.

Найбільше одужало:

  • Індія – 6 795 103;
  • Бразилія – 4 526 393;
  • США – 3 323 354;
  • Росія – 1 091 264;
  • Колумбія – 884 895.

Коронавірус у світі 21 жовтня

За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 41 040 619 жителів планети.

З них  1 129 591 пацієнт пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією. Одужало 30 625 859  людей.

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