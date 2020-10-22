У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За добу ще майже 400 тис. людей заразилися Covid-19, загалом 41 148 042 випадків.

Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

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Найбільше заражень:

США – 8 333 5917;

Індія – 7 651 107;

Бразилія -5 298 772;

Росія – 1 438 219;

Аргентина – 1 037 325.

Україна у цьому антирейтингу між Пакистаном та Ізраїлем на 24 місці.

Де найвища смертність від Covid-19:

США – 222 063;

Бразилія – 155 403;

Індія – 115 914;

Мексика – 87 415;

Велика Британія – 44 248.

Найбільше одужало:

Індія – 6 795 103;

Бразилія – 4 526 393;

США – 3 323 354;

Росія – 1 091 264;

Колумбія – 884 895.

Коронавірус у світі 21 жовтня

За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 41 040 619 жителів планети.

З них 1 129 591 пацієнт пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією. Одужало 30 625 859 людей.