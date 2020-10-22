Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович зазначив, що уряд розглядатиме рішення щодо запровадження повторного жорсткого карантину на території країни.

Такі заходи потрібні для стримування розповсюдження коронавірусу.

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За словами Матовича, єдина можливість уникнути чеського сценарії розвитку подій – ввести у країні локдаун, або організувати масштабне тестування населення.

– Ми зараз як поїзд, у якого відмовили гальма. Але потрібно його спинити за будь-яку ціну. Цього тижня ми, можливо, вийдемо на 3 тис. випадків, а наступного тижня – вже 4 тис., – сказав прем’єр-міністр.

Станом на 22 жовтня у Словаччині зафіксували 2 202 випадки коронавірусу, що є новим антирекордом.

Коронавірус у світі

На коронавірус у світі за останню добу виявили майже 400 тис. людей інфікувались Covid-19, загалом 41 148 042 випадків.

Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

Найбільшу кількість хворих виявили у США – 8 333 591, Індії – 7 651 107, Бразилії – 5 298 772, Росії – 1 438 219, Аргентині – 1 037 325.

Джерело: Noviny