В Італії у столичному регіоні Лаціо та Римі вирішили запровадити комендантську годину для стримування пандемії коронавірусу.

Таке рішення було ухвалене губернатором Лаціо Нікола Зінгаретті та міністром охорони здоров’я Роберто Сперанца.

З 23 жовтня італійцям буде заборонено перебувати на вулиці з 00.00 до 05.00 впродовж місяця.

Читайте: Новий рік скасовується: Польща та Італія відмовилися від гулянь через коронавірус

Право виходити матимуть лише певні категорії громадян – ті, хто працює у такий час або йде у невідкладних справах.

Окрім того, місця масового скупчення людей закриватимуть з 18.00 або ж повністю обмежуватимуть до них доступ.

Починаючи 26 жовтня 50% учнів переведуть на дистанційне навчання, з пріоритетом навчання у класі для випускників, а університети – 75% студентів. Магазини на даний час зможуть продовжити роботу без додаткових обмежень.

Карантин в Італії

Через щоденні антирекорди коронавірусу в Італії посилили карантин.

У країні рекомендували заборонити відвідування популярних вулиць та площ після 21.00. Окрім того, закликали зачинити розважальні заклади у вечірній і нічний час.

За новими правилами, за одним столом у ресторанах і барах не можуть розміщуватися понад шість осіб.

Джерело: Corriere Della Sera