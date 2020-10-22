Колишній президент США Барак Обама вперше за час президентських перегонів особисто виступив на мітингу в підтримку кандидата-демократа Джо Байдена.

Зустріч із прихильниками Байдена відбулася у Філадельфії штату Пенсільванія. Це один з визначальних штатів, який найбільше впливає на результати виборів у США.

– Я люблю приїжджати в Пенсільванію. Ви двічі підтримали мене, і сьогодні я повернувся, щоб попросити вас допомогти, щоб Білий дім дістався Джо Байдену і Камалі Харріс, – сказав Обама.

На виборах президента у 2008 і 2012 роках пенсільванці підтримали Обаму, проте в 2016 році вони в більшості проголосували за чинного главу держави і кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

18 серпня про свою підтриму Байденові заявила дружина Барака Обами Мішель. Вона назвала чинного президента Трампа неправильним та закликала голосувати за Джо Байдена.

На думку Обами, Байден зможе об’єднати США та вивести країну з кризи.

Читайте: Вам нема чого втрачати: Трамп закликає Каліфорнію підтримати його на виборах

Вибори президента у США

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.

Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Джерело: FoxNews