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Факти / Світ

ЄС скликає саміт щодо посилення боротьби з Covid-19

Голова Європейської ради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Він може пройти 29 жовтня у режимі онлайн.

 – Запрошую лідерів на неформальну відеоконференцію 29 жовтня 2020 року. Маємо посилити наші колективні зусилля в боротьбі з Covid-19, – зазначається в повідомленні.

Читайте: Саміт ЄС скасували через погіршення ситуації з коронавірусом

Коронавірус у світі

Станом на 22 жовтня у світі на коронавірус інфікувались 41 148 042 осіб, за добу – майже 400 тис. людей. Померли від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

Найбільша кількість заражень зафіксували у США – 83 335 917, Індії – 7 651 107, Бразилії – 5 298 772, Росії – 1 438 219 та Аргентині – 1 037 325.

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