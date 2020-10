Голова Європейської ради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Він може пройти 29 жовтня у режимі онлайн.

Читайте: Саміт ЄС скасували через погіршення ситуації з коронавірусом

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19

We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19

— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020