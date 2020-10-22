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Факти / Світ

За кібератаки на Бундестаг: ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти РФ

Рада ЄС 22 жовтня ввела обмежувальні заходи щодо двох росіян – Ігоря Костюкова та Дмитра Бадіна, а також так званого центру ГРУ, відповідальних за кібератаку на Бундестаг у квітні і травні 2015 року.

Ця кібератака вплинула на інформаційну систему німецького парламенту. Зокрема, було викрадено значний обсяг даних, а також пошкоджені поштові акаунти кількох членів парламенту, серед них – і канцлера Ангели Меркель.

Великобританія слідом за ЄС також ввела санкції проти цих росіян і центру ГРУ.

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Санкцій проти РФ за кібератаки на Бундестаг

Ангела Меркель ще в травні заявила, що у Німеччини є докази причетності російських хакерів до кібератаки на Бундестаг у 2015 році, і не виключила введення санкцій.

У 2015 році внаслідок кібератаки на внутрішні мережі Бундестагу було викрадено кілька гігабайт даних, зокрема велика кількість електронних листів з депутатського офісу Меркель.

На початку травня 2020 року Німеччина видала ордер на арешт 29-річного російського хакера Дмитра Бадіна, якого підозрюють у зломі мережі парламенту.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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