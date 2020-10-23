Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що у країні з 23 жовтня до 19 листопада діятимуть нові карантинні обмеження. Таке рішення влада ухвалила через погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу.

За новими правилами, змагання з професійних видів спорту тепер проходитимуть на порожніх майданчиках. Аматорські заборонені для учасників, які старші 18 років.

В університетах лише 20% студентів будуть допущені до навчання на місці, інші навчатимуться дистанційно. Половина першокурсників зможуть відвідувати заняття особисто.

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Окрім того, закриваються розважальні парки, магазини та перукарні будуть відкритими. До культурних заходів не допускатимуть понад 200 глядачів.

З 26 жовтня нетермінові операції у лікарнях будуть відмінені для збільшення місць для хворих на коронавірус.

У Бельгії зареєстрували 930 випадків коронавірусу на 100 тис. населення, що є другим найгіршим показником в Європі після Чехії.

Карантин у Бельгії

Нещодавно Бельгія вже посилювала карантин з 19 жовтня через стрімке поширення коронавірусу у Європі. Тоді влада запровадила комендантську годину та заборонила залишати свої будинки з опівночі до 5.00.

Окрім того, громадяни країни могли мати лише один контакт за межами свого житла. Всіх за можливості мали перевести на віддалену роботу.

Джерело: Politico