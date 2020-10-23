Главу МОЗ Чехії зняли в ресторані без маски, йому загрожує відставка

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш заявив, що звільнить міністра охорони здоров’я країни, якщо той не піде у відставку після повідомлення ЗМІ про те, що він порушив жорсткі урядові обмеження і відвідав празький ресторан.

Роман Примула піддався критиці після того, як у середу його сфотографували, коли він виходив із ресторану в Празі, який повинен був бути зачинений відповідно до нових карантинних правил.

Чеська газета Blesk повідомила, що політик також не надягав маску, сідаючи в машину з водієм.

– Помилка міністра Примули непрощенна, – написав у п’ятницю Бабіш у Twitter.

В інтерв’ю чеському тижневику Respekt міністр охорони здоров’я пояснив, що його запросили на зустріч, і він тільки пройшов через ресторан до приміщень Вишеградського капітулу.

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У Чехії посилили карантин

У Чехії активно зростає кількість інфікованих коронавірусом, через що з 21 жовтня влада посилила карантин у країні.

Усім магазинам і ресторанам, за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек, заборонили роботу.

На тлі ситуації з поширенням коронавірусу мер Праги Зденек Гржіб ухвалив рішення піти працювати волонтером до однієї з лікарень міста.

Джерело: Euronews

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