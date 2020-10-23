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Карантин у Словаччині: через Covid-19 у країні запровадили комендантську годину

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Словаччині запровадили комендантську годину.

Обмеження діятимуть з 24 жовтня до 1 листопада.

Громадянам країни заборонили без зайвої потреби залишати будинки, винятки – поїздки на роботу, для супроводу дитини до школи, для догляду за родичем, до аптеки, до лікаря або для прогулянки з собакою.

Читайте: Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни

Крім того, з 26 жовтня до 27 листопада школярів відправили на карантин. Навчання у школах проходитиме лише для учнів першого ступеня початкової школи, малюкам також дозволили відвідувати дитсадки.

Карантин у Європі

З середини жовтня низка європейських країн посилила карантин.

Серед них – Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Болгарія, Чехія, Польща.

У Словаччині заявляли про можливість запровадження повного локдауну через ситуацію з коронавірусом. Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Mynovohrad

Фото: Dreamstime

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