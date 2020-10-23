Лукашенко звинуватив протестувальників у зростанні випадків Covid-19 в Білорусі

Зростання кількості хворих на коронавірус в Білорусі є одним із наслідків протестів, які тривають в країні більше двох місяців.

Про це під час спілкування з журналістами заявив Олександр Лукашенко.

– Якби ми не тягалися з цими “протестунами” по всьому Мінську, у нас була б зовсім інша ситуація. Мінськ дає половину усіх хворих, а в першу хвилю – лише 25-30%. Тому що найбільше ми тягаємося з ними (протестувальниками – Ред.) саме в Мінську, – заявив політик.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не “піддалася коронавірусному психозу”, однак пообіцяв провакцинувати усіх громадян після винайдення вакцини проти Covid-19.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

За даними платформи Worldometers, станом на 23 жовтня в Білорусі зареєстровано 91 167 випадків коронавірусу.

Одужали від Covid-19 понад 82 тис. білорусів, що становить понад 90% від загальної кількості виявлених випадків.

З початку пандемії Білорусь не вводила карантину.

Протести в Білорусі

Восени розпочалася нова фаза протестів у Білорусі, однак ОМОН продовжує застосовувати жорсткі заходи під час розгону.

Фахівці переконані, що незабаром акції перестануть бути мирними.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Лукашенко: якщо він не покине свій пост до 25 жовтня, країну охопить загальнонаціональний страйк.

Джерело: Белта