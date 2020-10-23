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Факти / Світ

Німеччина планує робити щеплення від Covid-19 до кінця року

У Німеччині хочуть провести вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2020 року.

У країні створять 60 центрів, де громадяни зможуть зробити щеплення.

Держава заявляє, що компанія BioNTech перебуває за крок від затвердження речовини від Covid-19.

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Напередодні Німеччина підвищила фінансування сфери розробки вакцини.

Вакцина проти коронавірусу

Найближчим часом світ представить перші зразки вакцини проти коронавірусу.

Про готовність речовини повідомив президент США Дональд Трамп. Росія ще у серпні заявила, що створила першу у світі вакцину проти коронавірусу, проте світ не поспішає купувати цю речовину.

Водночас стала відома попередня вартість вакцини в Україні, у Міністерстві охорони здоров’я називають ціну близько $40 за дозу.

Джерело: Bild, Inquirer.net

Фото: Dreamstime

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