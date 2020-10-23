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Факти / Світ

Попереду важкі місяці: ВООЗ закликає країни готуватися до загострення ситуації з Covid-19

Низка країн світу перебувають на кризовій межі через стрімке поширення коронавірусу.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Читайте: Оновлене зонування та посилення карантину в Європі: головне про коронавірус 23 жовтня

Попереду важкі місяці: ВООЗ закликає країни готуватися до загострення ситуації з Covid-19

– Через різке зростання випадків коронавірусу багато країн перебувають на небезпечній траєкторії. Попереджаємо про важкі місяці попереду, – заявив Тедрос Гебрейесус.

Він зазначив, що тисячі лікарень перестають приймати хворих з Covid-19 через кризу ліжко-місць, наголосивши, що це – “ще тільки жовтень”.

Коронавірус у світі

Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, коронавірус у світі підтвердили у понад 41,9 млн осіб. 

До першої п’ятірки увійшли США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія.

До кінця року фахівці прогнозують зростання кількості випадків за добу до 1 млн.

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