Попереду важкі місяці: ВООЗ закликає країни готуватися до загострення ситуації з Covid-19

Низка країн світу перебувають на кризовій межі через стрімке поширення коронавірусу.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

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– Через різке зростання випадків коронавірусу багато країн перебувають на небезпечній траєкторії. Попереджаємо про важкі місяці попереду, – заявив Тедрос Гебрейесус.

Він зазначив, що тисячі лікарень перестають приймати хворих з Covid-19 через кризу ліжко-місць, наголосивши, що це – “ще тільки жовтень”.

Коронавірус у світі

Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, коронавірус у світі підтвердили у понад 41,9 млн осіб.

До першої п’ятірки увійшли США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія.

До кінця року фахівці прогнозують зростання кількості випадків за добу до 1 млн.