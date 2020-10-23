Протести у Нігерії: силовики розстріляли понад 50 мітингувальників

Через протести у Нігерії у столиці Лагосі зросла кількість убитих у ході відкриття вогню військовими по мітингувальникам.

За даними правоохоронців, йдеться про понад 50 убитих. За даними уряду, показник нижчий.

Правозахисна група Amnesty International і влада Нігерії розходяться в думках щодо кількості вбитих людей.

Amnesty International заявляє про щонайменше 56 учасників, які загинули під час протестів та зіткненні з силовиками, з них 38 загинули 20 жовтня, 12 – під час відкриття вогню по беззбройним протестувальникам на воротах Леккі.

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Влада визнала деякі жертви, але занижує цифри, натомість армія взагалі заперечує обстріл протестувальників.

Тисячі нігерійців нещодавно пройшли маршем вулицями з вимогою розпустити поліцейський підрозділ під назвою SARS через обвинувачення у тортурах та вбивствах громадян.

Президент Мухаммад Бухарі розпустив групу через декілька днів після протестів, проте демонстрації тривали. Протестувальники розширили свої вимоги та включили до них реформу поліції.

Після того, як протести переросли у насильство, влада Лагоса відреагувала на це запровадженням 24-годинною комендантською годиною.

Напади у Нігерії

12 жовтня група невстановлених озброєних осіб скоїла атаки на півночі Нігерії на два села у штаті Кадуна. У результаті чого 12 людей загинули, ще кілька отримали поранення.

Як розповіли очевидці, безліч бойовиків, озброєних сучасною зброєю, в п’ятницю вторглися в село Кідандан, вбивши трьох місцевих жителів і поранивши ще чотирьох.

Джерело: Голос Америки