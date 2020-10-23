У США вже є вакцина проти коронавірусу, про її готовність країна оголосить протягом кількох тижнів.

Про це заявив президент країни Дональд Трамп під час фінальних дебатів з опонентом Джо Байденом 22 жовтня.

– У нас сильна економіка, медицина, у нас є всі ресурси, щоб перемогти пандемію, – зазначив Дональд Трамп.

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Після того, як про готовність вакцини оголосять офіційно, речовину одразу ж почнуть поширювати, додав Трамп.

Вакцина проти коронавірусу

З початку пандемії передові країни світу почали розробляти рятівну вакцину проти коронавірусу.

У США заявляли про готовність представити речовину восени, робив успіхи в цьому напрямку Китай. Про створення першої вакцини заявили і в РФ, однак речовина викликає сумніви у світових фахівців.

У МОЗ України назвали попередню вартість вакцини проти коронавірусу – близько $40 за дозу.