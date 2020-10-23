У Польщі відмінили кримінальну відповідальність за помилки у процесі лікування Covid-19

Сейм Польщі ухвалив закон, що скасовує кримінальну відповідальність для лікарів, які допустять ненавмисну помилку при лікуванні пацієнтів з коронавірусом.
Рішення підтримало 423 депутати, проти було 11, 9 утрималися.
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– Поправка передбачає, що якщо лікар, кий лікує пацієнта з коронавірусом, здійснює ненавмисну лікарську помилку, яка не призводить до тяжких наслідків для пацієнта, його не каратимуть, – йдеться в повідомленні.
У новому законі також передбачені заходи щодо підвищення зарплат медикам, та можливість набирати іноземців у місцеві лікарні.
Наступного тижня закон буде розглянутий верхньою палатою парламенту, після чого відправиться на підпис президента.
Нині у Польщі виявлено 214 тис. хворих на коронавірус, 4 тис. людей померли, понад 102 тис. одужали.
Медикам виплатять подвійну зарплату
Увесь персонал, який працює з хворими на Covid-19 пацієнтами, отримає подвійну зарплатню.
У зв’язку з різким зростанням кількості заражених коронавірусом на національному стадіоні у Варшаві відкриють тимчасовий госпіталь.
Джерело: money.pl