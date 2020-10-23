У Путіна немає основи для створення великої держави – Фукуяма

У президента Росії Володимира Путіна немає сильної основи, на якій можна сформувати статус великої держави.

Про це заявив професор Стенфордського університету, філософ Френсіс Фукуяма під час Київського безпекового форуму.

– Модернізація російської економіки провалилася. Вона не може бути конкурентоздатною, бо продовжує занадто сильно залежати від корисних копалин та цін на електроенергію, – зазначив він.

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Водночас філософ додав, що Володимиру Путіну довелося піти на великий ризик, щоб перетворити слабкість своїх позицій на перевагу. Про це свідчать його вторгнення в Грузію та Україну і направлення сил до Венесуели.

Такі дії допомогли зміцнити позиції Росії як арбітра, від якого залежить розвиток ситуації в окремих регіонах. Але це також наклало на РФ високу ціну міжнародної ізоляції та санкцій західних держав.

Також Френсіс Фукуяма додав, що посилення позицій таких авторитарних держав, як Росія та Китай, загрожує демократіям всього світу.

Ознакою того, що Путін втрачає свій вплив, можуть бути останні події в колишніх республіках СРСР – Білорусі, Нагірному Карабаху та Киргизстані, які найдовше перебувають в ореолі Кремля.

Тому саме протести в Білорусі, Киргизстані та війна за Нагірний Карабах вже починають вказувати на хиткість позицій Кремля.