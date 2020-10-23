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Факти / Світ

У США дозволили використовувати Ремдесивір для лікування хворих з Covid-19

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило використовувати противірусний препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів з Covid-19.

Ці ліки почали використовувати ще у травні 2020 року, однак з позначкою “на екстрений випадок”.

Тепер Управління з санітарного нагляду визнало Ремдесивір безпечним і ефективним для лікування хворих.

Згідно з результатами дослідження Національного інституту охорони здоров’я США, Ремдесивір в середньому скорочує час одужання на п’ять днів — з 15 до 10.

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Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір знижує смертність і скорочує час до одужання у пацієнтів, хворих на коронавірус.

У дослідженні вчених з США взяли участь понад 1 062 пацієнти з ознаками інфекції нижніх дихальних шляхів. Всі, хто отримував препарат, почали почуватися краще і одужали швидше.

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