У Сполучених штатах Америки розробили концепцію маски, яка зможе не тільки захищати від коронавірусу, а ще й вбивати його. Маска буде пропускати повітря, яким дихає людина через тонку сітку, яка нагріта до 90°.

Концепція розроблена Масачусенським технологічним інститутом в США. Фільтр з нагрітої сітки знищуватиме частинки вірусу, таким чином людина вдихатиме чисте повітря. Пристрій покриватиме ізолюючий неопрен, який захищатиме обличчя від температури.

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Команда дослідників створила так званий реактор зворотного потоку. Під час вдоху та видиху повітря з частинками вірусу реверсує багато разів через фільтр. Повітря входить і виходить за межі маски біля вух.











У США винайшли маску, яка вбиває коронавірус / 3 фотографии

Цей винахід проти коронавірусу на батарейках, тому буде коштувати дорожче ніж звичайна маска. Дослідники запевняють, що цей пристрій ідеально підійшов би для періоду загострення хвороби, особливо для медичних закладів. Маски не потрібно утилізувати після використання.

– Ми показуємо, що можна носити на обличчі щось не надто громіздке, що насправді може дозволити вам дихати медично стерильним повітря, – сказав професор Страно.

Дослідники подали заявку на патент на дизайн маски. Вони конструюють прототипи для проведення фізичних випробувань.

Дивні винаходи проти коронавірусу

За час пандемії у світі почали створювати дивні та неефективні винаходи проти коронавірусу.

Компанія Modern Foods запустила в продаж хліб, який начебто підвищує імунітет завдяки своїм компонентам. Однак його швидко прибрали з прилавків магазинів, аби не вводити людей в оману.

Фото: Dreamstime, MIT