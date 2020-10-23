Станом на 23 жовтня у світі підтвердили понад 41,9 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Подолати хворобу вдалося понад 31,1 млн мешканцям планети.

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Де найбільше випадків коронавірусу

США – 8 661 651;

Індія – 7 759 640;

Бразилія – ​​5 332 634;

Росія – 1 463 306;

Іспанія – 1 090 521.

Країни, де найбільше летальних випадків

США – 228 381;

Бразилія – ​​155 962;

Індія – 117 336;

Мексика – 87 894;

Велика Британія – 44 347.

Лідери за кількістю тих, хто одужав

Індія – 6 946 325;

США – 5 655 301;

Бразилія – ​​4 785 297;

Росія – 1 107 988

Колумбія – 893 712.

Україна посідає у цьому антирейтингу 24 місце, останні місяці вона перебувала на 25.

Карантин у світі

Через погіршення епідситуації низка європейських країн посилила карантин, серед них – Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Чехія, Німеччина, Бельгія, Швейцарія. Останньою до цього списку приєдналася Польща – там також посилюють заходи.

Коронавірус у світі 22 жовтня

За статистикою коронавірусу у світі 22 жовтня, на планеті понад 41,1 млн підтверджених випадків.

Померло від ускладнень понад 1,1 млн пацієнтів.

Одужало понад 28 млн людей.