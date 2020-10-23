Станом на 23 жовтня у світі підтвердили понад 41,9 млн випадків коронавірусу.
За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.
Подолати хворобу вдалося понад 31,1 млн мешканцям планети.
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Де найбільше випадків коронавірусу
- США – 8 661 651;
- Індія – 7 759 640;
- Бразилія – 5 332 634;
- Росія – 1 463 306;
- Іспанія – 1 090 521.
Країни, де найбільше летальних випадків
- США – 228 381;
- Бразилія – 155 962;
- Індія – 117 336;
- Мексика – 87 894;
- Велика Британія – 44 347.
Лідери за кількістю тих, хто одужав
- Індія – 6 946 325;
- США – 5 655 301;
- Бразилія – 4 785 297;
- Росія – 1 107 988
- Колумбія – 893 712.
Україна посідає у цьому антирейтингу 24 місце, останні місяці вона перебувала на 25.
Карантин у світі
Через погіршення епідситуації низка європейських країн посилила карантин, серед них – Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Чехія, Німеччина, Бельгія, Швейцарія. Останньою до цього списку приєдналася Польща – там також посилюють заходи.
Коронавірус у світі 22 жовтня
За статистикою коронавірусу у світі 22 жовтня, на планеті понад 41,1 млн підтверджених випадків.
Померло від ускладнень понад 1,1 млн пацієнтів.
Одужало понад 28 млн людей.