ВООЗ назвала умову екстреного використання вакцини проти Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я допустила, що до кінця листопада одна або дві вакцини від коронавірусу вже отримають дані за підсумками третьої фази випробування, що буде достатнім для рекомендації використовувати препарат в екстрених випадках.

– За найкращими нашими прогнозами, ми отримаємо перші результати до кінця року. Можливо, дані по одній або двом вакцинам з’являться в кінці листопада, – сказала головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

Вона пояснила, що на основі попередніх даних влади країн зможуть вирішити, чи рекомендувати використання вакцин в екстрених випадках.

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Свамінатан додала, що йдеться про дані досліджень третьої фази випробувань вакцин від коронавірусу, яка повинна показати, наскільки ефективний і безпечний препарат.

Вакцина проти коронавірусу

З початку пандемії передові країни світу почали розробляти рятівну вакцину проти коронавірусу.

У США заявляли про готовність представити речовину восени, робив успіхи в цьому напрямку Китай. Про створення першої вакцини заявили і в РФ, однак речовина викликає сумніви у світових фахівців.

У МОЗ України назвали попередню вартість вакцини проти коронавірусу – близько $40 за дозу.