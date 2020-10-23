09:11 -

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.

Крім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.

Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.