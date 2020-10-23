Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.
Крім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.
Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.
З початку осені з Білорусі в Польщу виїхало близько 10 тис. людей, в Україну – 3 тис., в Литву і Латвію – не більше 500. За два неповних місяці 2020 року за кордон виїхало в кілька разів більше людей, ніж за весь 2019 рік.
Павлу Северінцу продовжили термін слідства до 20 грудня.
– Про це навіть адвокату не повідомили. Паша написав в листі. Просто викликали, зачитали, без обгрунтування і пояснення. Він нічого не підписував і порадив слідчому написати рапорт, не ламати собі життя і не брати участь в беззаконні. Слідчий промовчав, – написала його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.