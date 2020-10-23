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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:16 - 23 жовтня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до шахтарів.

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09:11 - 23 жовтня

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.

Крім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.

Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.

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09:06 - 23 жовтня

Американська політична діячка Гілларі Клінтон, президент Литви Даля Грібаускайте і єврокомісар Віра Юрова підтримали жінок Білорусі.

– I stand with the woman of Belarus (Я підтримую білоруських жінок), – кажуть вони у відеозверненні.

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23:23 - 22 жовтня

Вдень у Мінську на марш вийшли люди з інвалідністю. Також столицею прогулялися дівчата з біло-червоними парасольками.

/ 4 фотографии

Фото: TUT.by

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09:15 - 22 жовтня

З початку осені з Білорусі в Польщу виїхало близько 10 тис. людей, в Україну – 3 тис., в Литву і Латвію – не більше 500. За два неповних місяці 2020 року за кордон виїхало в кілька разів більше людей, ніж за весь 2019 рік.

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09:10 - 22 жовтня

Бюджетники і працівники підприємств з усієї Білорусі повідомляють, що їх скликають до Мінська на суботній і недільний провладні мітинги.

Деяких – під загрозою звільнення.

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09:05 - 22 жовтня

У Мінську на протести продовжують виходити не тільки вдень, але й ввечері.

/ 2 фотографии

Фото: Onliner

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11:37 - 21 жовтня

Олександр Лукашенко зібрав у Палаці Незалежності керівників силових структур та губернаторів. Він готується до недільної акції протесту в містах Білорусі.

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09:49 - 21 жовтня

Світлана Тихановська зустрілася з прем’єр-міністром Польщі.

Вона передала рекомендації про те, як зробити простіше для білорусів отримання гуманітарних віз до Польщі і права працювати на території країни.

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09:32 - 21 жовтня

Павлу Северінцу продовжили термін слідства до 20 грудня.

– Про це навіть адвокату не повідомили. Паша написав в листі. Просто викликали, зачитали, без обгрунтування і пояснення. Він нічого не підписував і порадив слідчому написати рапорт, не ламати собі життя і не брати участь в беззаконні. Слідчий промовчав, – написала його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.

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