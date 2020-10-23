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Факти / Світ

ЄС та США закликають Росію повернутися до переговорів щодо MH17

Євросоюз та США закликають Росію повернутися до переговорів за участю Австралії та Нідерландів щодо розслідування катастрофи літака рейсу MH17 на Донбасі.

Відповідні заяви виголосили під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

– ЄС закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та РФ щодо збитого літака рейсу MH17. Через понад шість років від цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують на справедливість, – йдеться у заяві.

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Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор також закликав Росію повернутися до тристороннього переговірного формату.

– Ми щиро погоджуємося з Євросоюзом – а також Швейцарією, Канадою та іншими, хто виступав тут сьогодні, – що після понад шести років після цієї трагедії 298 жертв та їх найближчі родичі заслуговують на справедливість, – заявив Гілмор.

Вихід Росії з переговорів

Вранці 15 жовтня Росія повідомила, що виходить з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами щодо авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Україною 17 липня 2014 року.

МЗС Росії зазначило що Австралія і Нідерланди, ймовірно, не прагнули розібратися в тому, що насправді сталося влітку 2014 року, а були націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини.

Фото: Dreamstime

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