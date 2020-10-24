Магазини до 20.00 та комендантська година – у Брюсселі посилюють карантин

У столиці Бельгії Брюсселі посилюють карантин через негативну динаміку хворих на коронавірус.

Оновлений список карантинних заходів буде чинним з 26 жовтня по 19 листопада. Наразі у місті діє комендантська година з 6 до 22 год. До неї додаються такі обмеження:

припиняється робота спортивних установ;

зачиняються музеї, театри, кінозали та інші культурні центри;

громадяни зобов’язуються скрізь носити захисні маски;

заборонено збиратися більше чотирьох людей;

магазини працюють до 20.00.

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Припинення роботи спортивних закладів не стосується дитячих тренувань – діти можуть їх відвідувати у супроводі дорослого.

Також у Брюсселі дозволено ходити за покупками тільки одному. Винятки становлять випадки, коли людині потрібен супровід.

Червона зона для Польщі, Грузії та Австрії

23 жовтня Польща, Грузія та Австрія перейшли до червоної зони щодо ситуації з поширенням коронавірусу. До цього всі з перелічених країн входили до зеленої зони.

Відтепер у країнах діятимуть більш жорсткі карантинні обмеження.

Джерело: The Brussels Time