Станом на 24 жовтня у світі виявили понад 42 млн осіб хворих на коронавірус.

За весь час пандемії померли 1,2 млн пацієнтів, за останню добу – 2,5 тис. Водночас одужали 28,4 млн осіб, 58 тис. за сотанню добу.

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У яких країнах найбільше випадків:

США – 8 489 752;

Індія – 7 761 312;

Бразилія – 5 353 654;

Росія – 1 471 000;

Аргентина – 1 069 368.

Найбільше летальних випадків:

США – 223 947;

Бразилія – 156 471;

Індія – 117 306;

Мексика – 88 312;

Велика Британія – 44 661.

Найбільше осіб, які одужали:

Індія – 6 948 497;

Бразилія – 4 526 393;

США – 3 375 427;

Росія – 1 113 736;

Колумбія – 901 652.

Коронавірус у світі

На коронавірус у світі станом на 23 жовтня захворіли 41,9 млн осіб. За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Подолати хворобу вдалося понад 28,4 млн мешканців планети.