PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Понад 42 млн хворих: коронавірус у світі 24 жовтня

Станом на 24 жовтня у світі виявили понад 42 млн осіб хворих на коронавірус.

За весь час пандемії померли 1,2 млн пацієнтів, за останню добу – 2,5 тис. Водночас одужали 28,4 млн осіб, 58 тис. за сотанню добу.

Читайте: Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

У яких країнах найбільше випадків: 

  • США – 8 489 752;
  • Індія – 7 761 312;
  • Бразилія – 5 353 654;
  • Росія – 1 471 000;
  • Аргентина – 1 069 368.

Найбільше летальних випадків: 

  • США – 223 947;
  • Бразилія – 156 471;
  • Індія – 117 306;
  • Мексика – 88 312;
  • Велика Британія – 44 661.

Найбільше осіб, які одужали:

  • Індія – 6 948 497;
  • Бразилія – 4 526 393;
  • США – 3 375 427;
  • Росія – 1 113 736;
  • Колумбія – 901 652.

Коронавірус у світі

На коронавірус у світі станом на 23 жовтня захворіли 41,9 млн осіб. За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Подолати хворобу вдалося понад 28,4 млн мешканців планети.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх