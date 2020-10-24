Станом на 24 жовтня у світі виявили понад 42 млн осіб хворих на коронавірус.
За весь час пандемії померли 1,2 млн пацієнтів, за останню добу – 2,5 тис. Водночас одужали 28,4 млн осіб, 58 тис. за сотанню добу.
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У яких країнах найбільше випадків:
- США – 8 489 752;
- Індія – 7 761 312;
- Бразилія – 5 353 654;
- Росія – 1 471 000;
- Аргентина – 1 069 368.
Найбільше летальних випадків:
- США – 223 947;
- Бразилія – 156 471;
- Індія – 117 306;
- Мексика – 88 312;
- Велика Британія – 44 661.
Найбільше осіб, які одужали:
- Індія – 6 948 497;
- Бразилія – 4 526 393;
- США – 3 375 427;
- Росія – 1 113 736;
- Колумбія – 901 652.
Коронавірус у світі
На коронавірус у світі станом на 23 жовтня захворіли 41,9 млн осіб. За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.
Подолати хворобу вдалося понад 28,4 млн мешканців планети.