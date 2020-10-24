У США запровадили санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки за розробку, поширення та застосування вірусного програмного забезпечення Triton.

– Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції відповідно до розділу 224 Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), проти російської державної науково-дослідної установи, – йдеться у повідомленні.

Вірусна програма Triton, відома також під назвами TRISIS та HatMan, була розроблена для ураження систем промислової безпеки, які відповідають за безпечну аварійну зупинку виробничих процесів.

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За словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, Росія продовжує небезпечну кіберактивність, яка спрямована на США та її союзників. Впровадження санкцій є відповіддю та захистом важливої інфраструктури Америки.

За даними Міністерства фінансів США, усе майно та інтереси у майні російського інституту, що перебувають у власності або у володінні американських осіб, будуть заблоковані, а американцям заборонено проводити з ними операції.

Окрім того, будуть заблоковані будь-які організації, що на 50% належать одній або декільком призначеним особам. Особи, які не входять до США, але беруть участь у певних операціях з інститутом, також можуть зазнати санкцій.

Санкції США

На початку жовтня США запровадили санкції проти білоруських чиновників. До санкційного списку потрапили вісім офіційних осіб Білорусі: секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Олена Дмухайло, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков.

Окрім того, санкції були впроваджені проти командира мінського ОМОНу Дмитра Балаба, заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова, начальника міліції Мінська Івана Кубракова та заступника голови Центральної виборчої комісії Вадима Іпатова.

Джерело: Міністерство фінансів США