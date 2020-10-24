Президент Польщі захворів на коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус.

Про це повідомив прес-секретар президента Блажей Спихальский.

– Пані та панове, за рекомендацією, президент вчора пройшов тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним. Президент почуває себе добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами, – написав прес-секретар президента.

Читайте: Польща, Австрія та Грузія увійшли до червоної зони щодо Covid-19

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

11-13 жовтня Анджей Дуда перебував з триденним візитом в Україні. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Карантин у Польщі

З 24 жовтня вся Польща стає червоною зоною, в країні посилюють карантинні обмеження.

Учні старших класів переходять на дистанційне навчання. Дітям до 16 років заборонять перебувати на вулиці без супроводу дорослих. Також з 24 жовтня будуть закриті бари і ресторани. Їжу вони зможуть подавати тільки на винос.

Окрім того, уряд Польщі вирішив заборонити заходи і зібрання за участі понад п’ять осіб в одній групі. Людям старше 70 років взагалі рекомендують залишатися вдома.