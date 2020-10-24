24 жовтня у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав себе біля освітнього центру, вибух забрав життя 18 осіб.

За попередньою інформацією, ще 57 людей отримали травми різної тяжкості.

Смертник спробував увійти всередину центру, однак його не пропустили охоронці.

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Кількість загиблих ще може зрости, оскільки родичі жертв теракту продовжують оглядати лікарні міста.

Відповідальність за надзвичайну подію взяла на себе організація ІДІЛ, проте поки вона не представила жодних доказів.

Затримання терориста у Парижі

16 жовтня у Парижі вчителю відрізали голову.

Поліції вдалося встановити особу вбивці – їм виявився 18-річний хлопець чеченської національності. Він народився у Москві у 2002 році.

Причиною жорстокого злочину стали карикатури на ісламського пророка Мухаммеда, які вчитель показував у межах курсу громадянської освіти.

Джерело: Euronews