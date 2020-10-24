09:48 -

У Білорусі скасували провладний мітинг, який мав відбутися цієї неділі. Планували зібрати людей зі всієї країни в Мінську.

Основною причиною скасування мітингу називають складну епідеміологічну ситуацію в країні. Влада побоюється різкого зростання захворюваності. На офіційному телеграм-каналі Лукашенка з’явилося повідомлення, що він не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу в нинішніх умовах коронавірусної хвороби.

Проте за даними Радіо Свободи в Білорусі, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдалося.