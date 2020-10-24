PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:58 - 24 жовтня

Британський аналітичний центр за допомогою соцопитування з’ясував, що 9 серпня на президентських виборах 2020 в Білорусі перемогла Світлана Тихановська. Опозиціонерка набрала 52,2% голосів. Олександр Лукашенко отримав 20,6%.

– Понад 70% респондентів заявили, що вважають вибори фіктивними, і лише 20,6% респондентів сказали, що проголосували за Лукашенка. Водночас 52,2% віддали свій голос за його опонента Світлану Тихановську, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, 13,7% відмовилися розголошувати, за кого вони віддали свій голос.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:48 - 24 жовтня

У Білорусі скасували провладний мітинг, який мав відбутися цієї неділі. Планували зібрати людей зі всієї країни в Мінську.

Основною причиною скасування мітингу називають складну епідеміологічну ситуацію в країні. Влада побоюється різкого зростання захворюваності. На офіційному телеграм-каналі Лукашенка з’явилося повідомлення, що він не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу в нинішніх умовах коронавірусної хвороби.

Проте за даними Радіо Свободи в Білорусі, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдалося.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:51 - 23 жовтня

Більше мільйона білорусів хоч раз виходили на акції протесту в Білорусі.

За даними британського соціологічного дослідження, кожен п’ятий житель білоруських міст брав участь у вуличних акціях проти влади Олександра Лукашенка.

В онлайн-опитуванні взяли участь 899 міських жителів Білорусі.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:48 - 23 жовтня

Олександр Лукашенко звинуватив протестувальників у зростанні випадків Covid-19 в Білорусі.

– Якби ми не тягалися з цими “протестунами” по всьому Мінську, у нас була б зовсім інша ситуація. Мінськ дає половину усіх хворих, а в першу хвилю – лише 25-30%. Тому що найбільше ми тягаємося з ними (протестувальниками – Ред.) саме в Мінську, – заявив політик.

Станом на 23 жовтня в Білорусі зареєстровано 91 167 випадків коронавірусу.

Одужали від Covid-19 понад 82 тис. білорусів, що становить понад 90% від загальної кількості виявлених випадків.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:16 - 23 жовтня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до шахтарів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:11 - 23 жовтня

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.

Крім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.

Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:06 - 23 жовтня

Американська політична діячка Гілларі Клінтон, президент Литви Даля Грібаускайте і єврокомісар Віра Юрова підтримали жінок Білорусі.

– I stand with the woman of Belarus (Я підтримую білоруських жінок), – кажуть вони у відеозверненні.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
23:23 - 22 жовтня

Вдень у Мінську на марш вийшли люди з інвалідністю. Також столицею прогулялися дівчата з біло-червоними парасольками.

/ 4 фотографии

Фото: TUT.by

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:15 - 22 жовтня

З початку осені з Білорусі в Польщу виїхало близько 10 тис. людей, в Україну – 3 тис., в Литву і Латвію – не більше 500. За два неповних місяці 2020 року за кордон виїхало в кілька разів більше людей, ніж за весь 2019 рік.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:10 - 22 жовтня

Бюджетники і працівники підприємств з усієї Білорусі повідомляють, що їх скликають до Мінська на суботній і недільний провладні мітинги.

Деяких – під загрозою звільнення.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...81>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка