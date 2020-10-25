На планеті 25 жовтня виявили понад 42,5 млн осіб хворих на Covid-19.

За останню добу померло – 2,5 тис. людей, загалом 1,2 млн. Водночас одужали 28,7 млн осіб, 100 тис. за останню добу.

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У яких країнах найбільше випадків:

США – 8 575 069;

Індія – 7 814 682;

Бразилія – 5 380 635;

Росія – 1 487 260;

Франція – 1 084 659.

Найбільше померло людей у:

США – 224 886;

Бразилії – 156 903;

Індії – 117 956;

Мексикі – 88 743;

Великій Британії – 44 835.

Україна перебуває на 23 місці – між Туреччино та Саудівською Аравією.

Найбільше осіб, які одужали:

Індія – 7 016 046;

Бразилія – 4 526 393;

США – 3 406 656;

Росія – 1 125 155;

Колумбія – 907 379.

Коронавірус у світі

Станом на 24 жовтня на коронавірус у світі захворіли 42 млн осіб. За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Подолати хворобу вдалося понад 28,4 млн мешканців планети.