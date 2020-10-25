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Факти / Світ

Україна піднялася на 23 місце: коронавірус у світі 25 жовтня

На планеті 25 жовтня виявили понад 42,5 млн осіб хворих на Covid-19.

За останню добу померло – 2,5 тис. людей, загалом 1,2 млн. Водночас одужали 28,7 млн осіб, 100 тис. за останню добу.

Читайте: Коронавірус у світі: карта та статистика поширення

У яких країнах найбільше випадків: 

  • США – 8 575 069;
  • Індія – 7 814 682;
  • Бразилія – 5 380 635;
  • Росія – 1 487 260;
  • Франція – 1 084 659.

Найбільше померло людей у: 

  • США – 224 886;
  • Бразилії – 156 903;
  • Індії – 117 956;
  • Мексикі – 88 743;
  • Великій Британії – 44 835.

Україна перебуває на 23 місці – між Туреччино та Саудівською Аравією.

Найбільше осіб, які одужали:

  • Індія – 7 016 046;
  • Бразилія – 4 526 393;
  • США – 3 406 656;
  • Росія – 1 125 155;
  • Колумбія – 907 379.

Коронавірус у світі

Станом на 24 жовтня на коронавірус у світі захворіли 42 млн осіб. За час пандемії Covid-19 забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Подолати хворобу вдалося понад 28,4 млн мешканців планети.

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