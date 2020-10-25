Військовим США обмежили пересування в Україні та Грузії через Covid-19

Через другу хвилю коронавірусу, американським військовим із Командування бойової підготовки 7-ї армії США у Європі, заборонили подорожувати без крайньої потреби.

Генерал 7-ї армії Крістофер Норрі заборонив їм відвідувати без причини Україну, Грузію та Німеччину, пише Голос Америки.

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Американські військові, які підпорядковуються 7-ї армії США, можуть подорожувати лише у персональному транспорті.