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Факти / Світ

Військовим США обмежили пересування в Україні та Грузії через Covid-19

Через другу хвилю коронавірусу, американським військовим із Командування бойової підготовки 7-ї армії США у Європі, заборонили подорожувати без крайньої потреби.

Генерал 7-ї армії Крістофер Норрі заборонив їм відвідувати без причини Україну, Грузію та Німеччину, пише Голос Америки.

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Американські військові, які підпорядковуються 7-ї армії США, можуть подорожувати лише у персональному транспорті.

Військові також повинні дотримуватися соціальну дистанцію і носити захисні маски.

Коронавірус у світі

У світі 25 жовтня виявили понад 42,5 млн осіб хворих на Covid-19.

За останню добу померло – 2,5 тис. людей, загалом 1,2 млн. Водночас одужали 28,7 млн осіб, 200 тис. за останню добу.

Джерело: Голос Америки

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