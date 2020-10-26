Британія назвала терміни виготовлення вакцини від Covid-19

У Великій Британії планують отримати вакцину від коронавірусу у першій половині наступного року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Меттью Генкок.

– За моїми прогнозами, першу частину вакцини ми отримаємо на початку 2021 року.

Також Хенкок не відкидає, що препарат може бути готовий ще до кінця поточного року. За його словами, програми вакцин значно прогресують. Влада тісно контактує з провідними виробниками.

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Випробування вакцини у Великій Британії

У Великій Британії проводять експерименти над вакциною від Covid-19. Під час випробувань 90 людей навмисно інфікуються коронавірусом, аби перевірити дію препарату.

Інший виробник – компанія Novavax, Inc. заявила про завершальний етап тестувань. У них візьмуть участь 10 тис. волонтерів.