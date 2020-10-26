Кремль пригрозив не залишити без уваги страйки в Білорусі

Росія стежить за ситуацією в Білорусі, де протести переросли в загальнонаціональний страйк.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков і додав, що “це важко залишати без уваги”.

Пєсков погодився зі словами журналіста про те, що економіки Росії та Білорусі тісно “взаємопов’язані та взаємозалежні”.

Росія стежить на страйком у Білорусі, тому що для країни “надзвичайно важливо, наскільки ритмічно і надійно функціонують підприємства в сусідній країні”, наголосив прес-секретар Володимира Путіна.

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Загальнонаціональний страйк у Білорусі

Від ранку понеділка білоруські опозиційні Telegram-канали та ЗМІ почали повідомляти, що на великих підприємствах країни робітники вийшли на протести проти узурпації влади невизнаним ЄС, США і Україною президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Страйки відбулися на Мінському тракторному заводі, Атланті, Мінському заводі колісних тягачів, Мінськом електротехнічному заводі, Гродно Азот і низці інших.

Екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала страйк “наступним кроком білорусів до свободи”.

В уряді Білорусі стверджують, що всі промислові підприємства працюють у штатному режимі.

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Протести в Білорусі сьогодні

26 жовтня в Мінську на марш вийшла колона пенсіонерів і студентів. За оцінкою журналістів, в марші беруть участь більше 5 тис. осіб.

До страйку приєднався Білоруський державний технологічний університет, викладачі та студенти якого також влаштували акцію протесту.

Джерело: Інтерфакс, TUT.by

Фото: TUT.by