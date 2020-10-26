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Факти / Світ

Майже 43 млн інфікованих: коронавірус у світі 26 жовтня

Понад 368 тис. нових випадків за добу. Така статистика коронавірусу в світі станом на ранок 26 жовтня.

Загалом новою інфекцією заразилися вже 42 923 311 людей на всій планеті.

З них померли від ускладнень 1 152 978 хворих.

А одужали – 28 898 316 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус у світі: карта та статистика поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 8 633 194;
  • Індія – 7 864 811;
  • Бразилія – ​​5 380 635;
  • Росія – 1 503 652;
  • Франція – 1 130 143.

Близькі до п’ятого місця також Аргентина та Іспанія. Україна знаходиться на 22 місці – між Туреччиною і Саудівською Аравією. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 353 723 інфікованих.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 225 215;
  • Бразилія – 156 903;
  • Індія – 118 534;
  • Мексика – 88 924;
  • Велика Британія – 44 986.

Україна в цьому антирейтингу 27-ма.

Рейтинг країн за кількістю тих, хто одужав:

  • Індія – 7 078 123;
  • Бразилія – 4 526 393;
  • США – 3 422 878;
  • Росія – 1 132 790;
  • Колумбія – 907 379.

Україна в цьому списку – на 26 місці.

Коронавірус у світі 25 жовтня

Станом на ранок 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 42,5 млн людей.

Померли на той момент 1,2 млн хворих, а одужали 28,7 млн ​​пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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