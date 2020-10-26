Понад 368 тис. нових випадків за добу. Така статистика коронавірусу в світі станом на ранок 26 жовтня.
Загалом новою інфекцією заразилися вже 42 923 311 людей на всій планеті.
З них померли від ускладнень 1 152 978 хворих.
А одужали – 28 898 316 пацієнтів.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 8 633 194;
- Індія – 7 864 811;
- Бразилія – 5 380 635;
- Росія – 1 503 652;
- Франція – 1 130 143.
Близькі до п’ятого місця також Аргентина та Іспанія. Україна знаходиться на 22 місці – між Туреччиною і Саудівською Аравією. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 353 723 інфікованих.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 225 215;
- Бразилія – 156 903;
- Індія – 118 534;
- Мексика – 88 924;
- Велика Британія – 44 986.
Україна в цьому антирейтингу 27-ма.
Рейтинг країн за кількістю тих, хто одужав:
- Індія – 7 078 123;
- Бразилія – 4 526 393;
- США – 3 422 878;
- Росія – 1 132 790;
- Колумбія – 907 379.
Україна в цьому списку – на 26 місці.
Коронавірус у світі 25 жовтня
Станом на ранок 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 42,5 млн людей.
Померли на той момент 1,2 млн хворих, а одужали 28,7 млн пацієнтів.