Понад 368 тис. нових випадків за добу. Така статистика коронавірусу в світі станом на ранок 26 жовтня.

Загалом новою інфекцією заразилися вже 42 923 311 людей на всій планеті.

З них померли від ускладнень 1 152 978 хворих.

А одужали – 28 898 316 пацієнтів.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 8 633 194;

Індія – 7 864 811;

Бразилія – ​​5 380 635;

Росія – 1 503 652;

Франція – 1 130 143.

Близькі до п’ятого місця також Аргентина та Іспанія. Україна знаходиться на 22 місці – між Туреччиною і Саудівською Аравією. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 353 723 інфікованих.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 225 215;

Бразилія – 156 903;

Індія – 118 534;

Мексика – 88 924;

Велика Британія – 44 986.

Україна в цьому антирейтингу 27-ма.

Рейтинг країн за кількістю тих, хто одужав:

Індія – 7 078 123;

Бразилія – 4 526 393;

США – 3 422 878;

Росія – 1 132 790;

Колумбія – 907 379.

Україна в цьому списку – на 26 місці.

Коронавірус у світі 25 жовтня

Станом на ранок 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 42,5 млн людей.

Померли на той момент 1,2 млн хворих, а одужали 28,7 млн ​​пацієнтів.