У США ФБР заарештувала 27-річного російського шпигуна Михайла Семенка. Камери зафіксували передачу паперового пакета з грошима під непримітним містком.

Арешти пройдуть також у кількох інших містах Штатів. Там візьмуть під варту аж чотири, на перший погляд, добропорядні американські сімейні пари.

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Згодом сусіди зізнаватимуться і подумати не могли, що поруч жили не просто шпигуни, а ще й справжні росіяни. Через десятиліття на американському телеканалі CBS цій історії Присвятять фільм Історія примар за якими, як виявилося, спецслужби спостерігали майже 10 років.

У цей час на Кіпрі в аеропорту Ларнаки заарештують також Павла Капустіна, який жив в США під ім’ям загиблого в дитинстві хлопчика Крістофера Метсоса. Він втече, коли вийде під заставу.

Вдасться втекти і дванадцятому сплячому агенту – Юрію Черепанову, який 20 років працював у Мадриді як Генрі Фріт. Під своїм справжнім ім’ям житиме лише Семенко, та його колега, яку згодом назвуть агент 90-60-90.

Шпигунський скандал станеться на тлі іншої історичної події. За три дні до того, у тому ж передмісті Вашингтону Арлінгтоні президент США Обама проведе ланч у місцевій гамбургерній із тодішнім президентом Росії Медвєдєвим. Світові ЗМІ вийдуть із заголовками про можливе потепління.

Згодом вони ж повідомлятимуть, що в адміністрації американського президента в цей самий час міг з’явитися російський кріт. Рудоволоса шпигунка Чапман ледь не спокусила топ чиновника з його адміністрації.

Її дівоче прізвище Кущенко. Народилася у Харкові, вийшла заміж за британця Алекса Чапмана та кинула його заради багатіїв з вищого світу.

В Нью-Йорк вона приїде в 2010 році, начебто вести рієлторський бізнес, його визнають лише прикриттям. На відео її фіксуватимуть найчастіше у кафе.

Там, навіть вимкненим, ноутбук Чапман передаватиме таємні повідомлення на комп’ютер іншого агента поруч. У кафетерії її і спровокує підставна людина з ФБР.

Та підібратися до вищих чинів Штатів вдасться не лише Чапман. Синтія Мерфі, яка насправді мала ім’я Лідія Гурьєва, увійде у коло тодішнього держсекретаря США Гіларі Клінтон. Але на плівки ФБР потрапить не вона, а її чоловік Річард Мерфі, в миру – Віктор Гурієв.

Пара мала на меті дістати інформацію про ядерну програму США, а спілкувалася з московськими кураторами повідомленнями, закодованими у фото квітів.

Та найкраща легенда була у агента Васенкова або Хуана Ласаро. Пів життя він прожив у Латинській Америці, майже забув російську мову та одружився.

Коли йому вдалося завербувати власну дружину перуанку Вікі Пелаєс невідомо, та за нею теж були помічені передачі повідомлень, написаних невидимими чорнилами.

Ще одна родина нелегалів Михайло Куцик та Наталя Переверзина, або Майкл Цоттолі та Патрісія Мілз, під камери ФБР викопають з землі у Вутсборо пакет із сотнями тисяч доларів, закладеними для агентурної діяльності Службою зовнішньої розвідки Росії.

По поверненню у Москву Переверзина навіть влаштується у престижну Транснафту, але подальша доля родини невідома.

А от інше подружжя навпаки стане зірками російських ЗМІ. Олена Вавілова та полковник ГРУ Андрій Безруков з гордістю розповідатимуть про нелегку шпигунську долю.

Однак у показового героїзму був й інший бік. Двоє синів Вавілових, які народилися у США, тривалий час не могли прийняти факт, що вони росіяни.

Дітей шпигунів вивезуть у Росію. Після повноліття вони приймуть громадянство Канади аби не залишатися на батьківщині.

10 агентів згодом обміняють на чотирьох росіян, які працювали на розвідки інших країн. Серед них був і отруєний пізніше у Солсбері Сергій Скрипаль, якому зради не пробачили.

У Росії провалених агентів зустрічатиме особисто Володимир Путін. І за його ж словами навіть заспіває гімн розвідників.

Він же і обмовиться, що шпигунів здав перебіжчик. Згодом з’явиться і ім’я – полковник служби зовнішньої розвідки Росії Олександр Потєєв, який відповідав за цю групу і перед їх арештом раптово виїхав до США.

Поселився Потєєв начебто у штаті Флорида, а Кремль певне збирався помститися йому як і Скрипалю.

Бути сплячим нелегалом не так вже й погано. Згодом агенти ФБР розкажуть, – шпигун Михайло Куцик зізнавався, що назавжди би лишився в США, бо мав гарне життя.

Ганна Чапман, за словами друзів, мріяла повернутися до Британії, та після скандалу країна позбавила її громадянства. Зараз вона продовжує працювати у Москві телеведучою.

Поїхати до Латинської Америки мріяв і найстарший агент Хуан Ласаро – Михайло Васенков, йому довелося згадувати російську мову і адаптуватися на батьківщині де він не жив майже пів життя.

Син Васенкова Хуан Ласаро-молодший – єдиний кому дозволили залишитися у США. Він продовжує кар’єру піаніста. Вірогідно і зараз, про всяк випадок, під наглядом американської контррозвідки.

Американці стверджують, що за 10 років їм був відомий кожен крок російський агентів, а от скільки вони встигли зібрати секретної інформації – ймовірно досі державна таємниця.

Російський шпигун в Норвегії

В Норвегії затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на Росію. Норвежець факт спілкування з росіянами визнає, але стверджує, що у його повідомленнях немає жодних конфіденційних відомостей.

Підозрюваний працював у компанії DNV GL, яка займається сертифікацією у галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. Затриманому 50 років, і він є громадянином Норвегії, але народився за межами країни. Мешкав у Осло.