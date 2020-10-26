У Франції за добу виявили понад 52 тис. нових випадків коронавірусу. Загалом у країні налічується 1 138 507 хворих з початку пандемії.

Цей показник зріс на понад 6 тис. у порівнянні з попередніми даними кількості інфікованих.

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За останню добу було зафіксовано 116 смертей від коронавірусної хвороби. За весь час пандемії померли 34 645 французів.

Рівень позитивних тестів зріс до 17%, напередодні – 16%, а 4,5% – на початку вересня 2020 року.

За останні три дні у Франції зареєструвала понад 139 тис. нових випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 жовтня в Україні на коронавірус захворіли 5 426 українців.

За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Найбільше зафіксували випадків у Харківській області (478), Одеській області (348) та Житомирській області (345).

Джерело: Le Figaro