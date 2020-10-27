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Факти / Світ

Більше смертей від Covid-19: у Європі фіксують погіршення епідситуації

У Європі різко зріс рівень смертності від коронавірусу.

Про це повідомила представниця ВООЗ Маргарет Харріс.

– Щодобова кількість смертей збільшилася майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, – прокоментувала Маргарет Харріс.

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Тривожна тенденція спостерігається у Франції, Іспанії та Великій Британії, попри те, що лікарі навчилися ефективніше працювати з хворими на коронавіурс.

Коронавірус у світі

За статистикою коронавірусу в світі 27 жовтня, на планеті підтвердили вже понад 43,4 млн випадків хвороби.

Восени ситуація з коронавірусом значно погіршилася, в останні тижні почали фіксувати більшу кількість хворих.

За час пандемії вірус забрав життя більше 1,1 млн осіб. Найскладніша епідситуація у США, Індії, Росії, серед європейських країн – у Франції і Великій Британії.

Джерело: Інтерфакс Україна, BBC Radio

Фото: Dreamstime

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