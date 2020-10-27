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Чехія ввела комендантську годину

Чехія вирішила посилити карантин через пандемію коронавірусу. Зокрема з 28 жовтня в країні на тиждень запровадять комендантську годину.

Відповідне рішення ухвалив уряд Чехії.

За словами міністра охорони здоров’я Чехії Романа Примули, нові обмеження діятимуть до 3 листопада.

З середи громадянам забороняється виходити на вулицю з 21.00 до 5.00, однак дозволяється вигул собак у межах 500 метрів від будинку.

– Ми не бачимо того зниження, якого очікували. Ми повинні ухвалювати подальші заходи, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать скорочення кількості інфікованих, – заявив міністр.

Крім цього обмеження стосуватимуться магазинів – вони працюватимуть до 20.00, а у неділю роздрібні продажі припинять повністю.

Автозаправкам, аптекам і ресторанам дозволено працювати по неділях, однак не впускаючи клієнтів в приміщення.

Надзвичайний стан у Чехії

Чехія запровадила повторний надзвичайний стан через коронавірус з 5 жовтня. Уряд запровадив надзвичайний режим на 30 днів та обмежив зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.

Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, а школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.

Джерело: Novinky

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