Колишня дружина Сергія Жигунова Віра Новікова розповіла, що колишній чоловік Анастасії Заворотнюк хотів покінчити життя самогубством, коли дізнався про роман Насті та Сергія.

За словами жінки, зрада коханих людей зблизила її та Дмитра Стрюкова, які, як виявилося, не раз обговорювали найвідвертіші теми.

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– Він дуже болісно все це переживав. Я ж не намагалася робити перепони Сергієві та Насті, тобто не робила нічого, за що б мені потім стало соромно, на відміну від Дмитра. Він говорив про те, що хотів накласти на себе руки. Але мені здається, що на такі одкровення Дмитро пішов через домовленість з газетою, – зазначила Віра Новікова.

Після цих одкровень в ЗМІ з’явилася інформація, що Віра Новікова хотіла накласти на себе руки. Проте артистка впевнена, що ця новина просочилася у пресу з подачі Стрюкова.

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Вибратися з важкого стану Вірі Новікової допомогли дочки Анастасія та Марія.

За її словами, вони стали опорою, оточили теплом і турботою. Тоді Новікова зрозуміла, що діти – її сила і життєве досягнення.