За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 27 жовтня в усьому світі сягнула 43 447 162 осіб.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 158 883 осіб.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 8 702 414 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 225 697 осіб померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (7 909 959), Бразилія (5 407 854), Росія (1 520 800) і Франція (1 209 651).

Україна перебуває на 22 місці за числом інфікувань у світі (359 348 випадків коронавірусу станом на 26 жовтня).

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Коронавірус у світі – докладно

У Франції, Італії та Іспанії продовжують фіксувати високі показники випадків Covid-19.

У Франції за добу виявили 26 тис. 771 новий випадок інфікування, 257 пацієнтів померли.

В Італії зафіксували добовий приріст в 17 012 нових випадків. Це більш, ніж на 4 тис. менше показника напередодні.

За минулі вихідні в Іспанії кількість випадків коронавірусу збільшилася на 52 188.

В австралійському штаті Вікторія другий день поспіль за останні 24 години не було зареєстровано жодного випадку зараження Covid-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині у світі проходять великі клінічні випробування 10 вакцин проти Covid-19 на пізніх стадіях.