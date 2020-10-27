Росія не бачить потреби у будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах, адже вже є безальтернативна основа мирного врегулювання – Мінські домовленості.

Про це заявив глава російської дипломатії Сергій Лавров в інтерв’ю хорватській газеті Večernji list.

Його запитали, що він думає про ініціативу прем’єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, який просуває хорватський досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону як моделі реінтеграції Донбаса в Україні.

– Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання – узгоджений в лютому 2015 року мінський Комплекс заходів. Зараз просто необхідно виконати в повному обсязі те, про що сторони домовилися більше п’яти років тому під час багатогодинного дипломатичного марафону. Потреби в яких-небудь додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо, – сказав Лавров.

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За словами російського дипломата, цей документ схвалений резолюцією Ради безпеки ООН і вже є частиною міжнародного права.

Повернення Росії в ПАРЄ

29 січня ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повернення Росії в ПАРЄ спричинило кризу довіри в організації та підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та всій Європі.

Джерело: МЗС Росії