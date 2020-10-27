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Факти / Світ

Рівень захисних антитіл досить швидко знижується після зараження Covid-19

Рівень захисних антитіл у людей досить швидко знижується після зараження коронавірусом. Такий висновок зробили вчені після свого нового дослідження.

Команда Імперського коледжу Лондона виявила, що кількість людей з позитивним результатом тесту на антитіла впала на 26% з червня до вересня.

Вчені стверджують, що імунітет згасає і є ризик багаторазово заразитися вірусом.

У першому раунді тестування, в кінці червня – початку липня, приблизно у 60 з 1000 осіб виявляли антитіла.

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Але в останньому наборі тестів у вересні тільки 44 з 1000 осіб були позитивними.

Це свідчить про те, що кількість людей з антитілами впала більш ніж на чверть у період між літом і восени.

– Імунітет знижується досить швидко, минуло лише три місяці, і ми вже демонструємо зниження антитіл на 26%, – сказала професор Хелен Уорд.

Більше падіння антитіл спостерігалося у людей старше за 65 років.

Антитіла є ключовою частиною нашого імунного захисту і не дозволяють вірусу проникати всередину клітин організму.

Коронавірус у світі

Кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 27 жовтня в усьому світі сягнула 43 447 162 осіб.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 158 883 осіб.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 8 702 414 випадків Covid-19.

Джерело: ВВС

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