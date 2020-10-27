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Факти / Світ

Сенат США проголосував за призначення Емі Барретт до Верховного суду

Сенат США затвердив суддю Емі Коні Барретт у Верховному суді за тиждень до загальних виборів. Її призначення в майбутньому забезпечить консервативну більшість у найвищому судовому органі США.

Соратники-республіканці Трампа проголосували 52 проти 48 за затвердження судді, подолавши об’єднану опозицію демократів.

48-річна жінка склала присягу в Білому домі разом з президентом Трампом.

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Барретт – третій суддя, призначений президентом-республіканцем.

Президент США Дональд Трамп ще в кінці вересня оголосив про офіційну номінацію Емі Коні Барретт.

Суддя федерального апеляційного суду з Індіани прийшла на місце ліберальної іконою, судді Рут Гінзбург.

Гінзбург померла 18 вересня ввечері у віці 87 років. Причиною став рак підшлункової залози.

Джерело: ВВС

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