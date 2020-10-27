У ліфт заходити в масці: у Росії запровадили загальний масковий режим

У Росії посилили карантинні правила через поширення коронавірусу.

Тепер усі росіяни зобов’язані носити маски в місцях масового скупчення людей, зокрема в транспорті, на парковках і в ліфтах.

Також влада заборонила громадянам видовищно-розважальні заходи і роботу кафе з 23.00 до 06.00.

У транспорті, таксі, магазинах, ресторанах і театрах посилили режим дезінфекції.

Посилені заходи з боротьби проти коронавірусу запрацюють у країні з 28 жовтня.

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У Росії антирекорд із приросту інфікованих

Станом на 27 жовтня в Росії виявили рекордний добовий приріст інфікованих коронавірусом – 17 347 нових випадків.

Найбільше тих, хто заразився, у Москві (5 224), Санкт-Петербурзі (715) і Московській області (499).