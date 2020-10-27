У Пакистані стався вибух у школі, є загиблі та постраждалі

Вранці 27 жовтня у місті Пешавар на півночі Пакистан в ісламській семінарії прогримів вибух під час уроків.

За даними місцевої влади, семеро людей загинули, а 123 отримали різноманітні поранення.

Вибух стався під час першого уроку. Наразі на місці трагедії працюють рятувальні служби та сапери.

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Керівник поліції міста повідомив, що спрацював саморобний вибуховий пристрій з 5-6 кілограмами вибухівки.

Місцева влада зазначає, що це найбільш смертоносний напад на мирних жителів у 2020 році після стрілянини на пакистанській фондовій біржі в Карачі в червні.















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Вибухи у Пакистані

На початку вересня у Пакистані вибухнула бомба на узбіччі дороги в північно-західному племінному районі країни.

Внаслідок вибуху загинуло три солдати і ще четверо отримали поранення. Терористи підклали саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув у військах, що забезпечують захист дорожньо-будівельних бригад.