PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Пакистані стався вибух у школі, є загиблі та постраждалі

Вранці 27 жовтня у місті Пешавар на півночі Пакистан в ісламській семінарії прогримів вибух під час уроків.

За даними місцевої влади, семеро людей загинули, а 123 отримали різноманітні поранення.

Вибух стався під час першого уроку. Наразі на місці трагедії працюють рятувальні служби та сапери.

Читайте: У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі – загинули 16 осіб

Керівник поліції міста повідомив, що спрацював саморобний вибуховий пристрій з 5-6 кілограмами вибухівки.

Місцева влада зазначає, що це найбільш смертоносний напад на мирних жителів у 2020 році після стрілянини на пакистанській фондовій біржі в Карачі в червні.

  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
  • вибух школи у Пакистані
У Пакистані стався вибух у школі, є загиблі та постраждалі / 4 фотографии

Вибухи у Пакистані

На початку вересня у Пакистані вибухнула бомба на узбіччі дороги в північно-західному племінному районі країни.

Внаслідок вибуху загинуло три солдати і ще четверо отримали поранення. Терористи підклали саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув у військах, що забезпечують захист дорожньо-будівельних бригад.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка