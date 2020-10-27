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В Австрії можуть ввести повторний локдаун

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що у разі сильного зростання кількості хворих на коронавірус потрібно вводити повторний локдаун.

Критерієм для ухвалення такого рішення буде ситуація в реанімаційних відділеннях у лікарнях.

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 – Жодна країна не допустить, щоб відділення інтенсивної медицини були перевантажені, – заявив Курц.

Відповідно до австрійського законодавства, небезпека краху системи охорони здоров’я є законною підставою для введення локдауну.

З 25 жовтня в Австрії заборонено збиратися в громадських місцях усередині приміщень групами більше шести чоловік, число учасників вечірок на свіжому повітрі обмежена до дванадцяти.

Друга хвиля коронавірусу в Австрії там розпочалася ще наприкінці вересня. Там спостерігали понад 800 випадків захворювань на добу. У зв’язку з цим влада посилила карантинні обмеження.

Джерело: DW

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