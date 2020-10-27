В Італії ввечері 26 жовтня розпочалися масові протести проти жорстких обмежень, які ввели через поширення коронавірусу.

Протестувальники вийшли на вулиці різних міст: Мілан, Неаполі, Турин, Генуї.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які, почали кидати каміння і пляшки перед штаб-квартирою регіону Ломбардія у Мілані.

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Окрім того, люди вийшли на несанкціонований мітинг на найвідомішій торговій вулиці Мілану, проте поліція розігнала учасників. Також відомо про декількох затриманих.

У Турині під час протестів були розграбовані два магазини у центрі міста групами демонстрантів.

Таксисти заблокували центральну площу Кастелло, в Кремоні ресторатори били посудом перед префектурою, а потім залишили їх на землі, як кладовище посуду, в Тревізо тисячі людей пройшли маршем у центрі міста.

Також протести пройшли в Неаполі та Генуї.







































В Італії розпочалися масові протести через коронавірус / 10 фотографий

В Італії кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зросла до 1 284 осіб. Всього госпіталізовано 12 997 осіб, у домашній ізоляції знаходяться 222 403 осіб.

Відсоток позитивних результатів тестів становить близько 13,6%.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 жовтня в Україні зафіксували 6 677 нових випадків коронавірусу.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126. Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799.

Джерело: Ansa

Фото: Ansa