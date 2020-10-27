PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибори президента США: Байден збільшив відрив від Трампа

Кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.

Такі дані наводить CNBC за результатами загальнонаціонального опитування громадської думки.

За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.

Читайте: Перемога Байдена на виборах у США відновить програму підтримки України – Фукуяма

У Джо Байдена вийшло заручитися активнішою підтримкою серед жінок і літніх виборців, які на виборах 2016 року голосували за Трампа.

Опитування проводилося 21-24 жовтня, а його похибка становить 3,5%.

Вибори у США

Вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада.

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка