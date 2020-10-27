Вибори президента США: Байден збільшив відрив від Трампа

Кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.

Такі дані наводить CNBC за результатами загальнонаціонального опитування громадської думки.

За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.

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У Джо Байдена вийшло заручитися активнішою підтримкою серед жінок і літніх виборців, які на виборах 2016 року голосували за Трампа.

Опитування проводилося 21-24 жовтня, а його похибка становить 3,5%.

Вибори у США

Вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада.

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.