Вибори президента США: Байден збільшив відрив від Трампа

Кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.
Такі дані наводить CNBC за результатами загальнонаціонального опитування громадської думки.
За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.
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У Джо Байдена вийшло заручитися активнішою підтримкою серед жінок і літніх виборців, які на виборах 2016 року голосували за Трампа.
Опитування проводилося 21-24 жовтня, а його похибка становить 3,5%.
Вибори у США
Вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада.
23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.
Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.